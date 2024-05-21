Міністр оборони США Ллойд Остін, який нещодавно потрапив до реанімації, на відкритті засідання Української контактної групи з питань оборони заявив, що США не залишить Україну наодинці із рф, а в топпріоритетах на порядку денному є системи ППО та снаряди до них.

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«Сили кремля намагатимуться просунутися далі протягом наступних тижнів — і спробувати вирізати буферну зону вздовж українського кордону. Це важка, небезпечна боротьба. Але захисники України демонструють надзвичайну мужність і майстерність. Ми знову надаємо Україні вкрай необхідну допомогу. Вона включає 155-міліметрові артилерійські снаряди і боєприпаси для Himars. Це також засоби протиповітряної оборони і протитанкові системи, які надходять за рахунок скорочення наших запасів на мільярд доларів після того, як президент Байден підписав минулого місяця додатковий закон про національну безпеку. І завдяки ухваленню додаткового закону ми продовжимо затверджувати значні пакети допомоги Україні у сфері безпеки. І ви побачите стабільний потік американської допомоги Україні тиждень за тижнем. Президент Джо Байден оголосив про додатковий пакет на суму 400 мільйонів доларів на початку цього місяця. І це допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони в умовах нової російської загрози. Ми вже надали багато з першочергових потреб України, і набагато більше допомоги вже на підході. Це включає додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Nasams і Patriot, більше систем Himars і боєприпасів, зенітних ракет Stinger, а також протитанкових систем Javelin і AT-4. Цей пакет також включає бронетехніку. І це дуже важливо для роботи України над відновленням свого арсеналу», — сказав міністр.

За словами Остіна, наступні тижні і місяці будуть вирішальними. Тому варто діяти рішуче.

«Якщо путін переможе, тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутись і завоювати своїх суверенних сусідів. Це залишить Європу під тінню путіна і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх нас», — резюмував Остін.

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Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок закликала до подальшої міжнародної підтримки протиповітряної оборони України у зв'язку з потужними російськими атаками на місто Харків.

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