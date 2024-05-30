Як зберегти унітаз в ідеальній чистоті: секрети боротьби з сечовим каменем від Марини Жукової

Блогерка Марина Жукова називає себе «експерткою з чистоти» і займається справами, які не тільки подобаються їй самій, а й допомагають іншим жінкам, облегшуючи їм виконувати всю роботу по дому.

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Одне з питань, яке дуже часто просять її висвітлювати господині — це прибирання ванної кімнати та миття унітазу. Тому не дивно, що у Мережі досить багато її рекомендацій, які вона виробляє завдяки листам від своїх читачів. Одну з них блогерка опублікувала у своєму Telegram.

Насамперед з унітаза доведеться вичерпати воду — робити це краще за допомогою пластикової пляшки.

Далі готуємо засіб для чищення. Для цього беремо пральний порошок та засіб для відбілювання «Білизна» і змішуємо до пастоподібного стану.

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Отриману суміш розподіляємо по забрудненій поверхні за допомогою губки або йоржика і залишаємо для взаємодії на одну годину. Протягом цього часу періодично чистимо унітаз.

А для того, щоб сечовий камінь і вапняний наліт максимально розм'якнув, рівно через одну годину в унітаз варто вилити один чайник гарячої води (кип'яток використовувати не треба, щоб не пошкодити сантехніку). І вже остаточно унітаз чистимо за допомогою йоржика.

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«Весь вапняний наліт, сечовий камінь повністю вийшов. Унітаз став білим! Тому, друзі, спосіб можу вам сміливо порекомендувати, він стовідсотково працює», — підводить блогерка підсумок своїх зусиль.

До речі, раніше підписниці порадили пані Марині власний метод підтримання унітаза в чистоті — аби вапняний наліт взагалі не утворювався.

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