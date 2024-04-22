Унітаз постійно буде залишатись «білим дивом»: як, завдяки незвичному компоненту, підтримувати сантехніку в ідеальному стані

Багато господинь ефективно використовують метод очищення унітазу, яким раніше поділилися блогерка Марина Жукова. Експертка радить при прибиранні не використовувати ніякої «хімії».

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Але життя не стоїть на місті, і підписниці порадили пані Марині ще один спосіб чищення сантехніки, який здивував навіть її.



Йдеться про те, що основні забруднення унітазу зазвичай спричинені харчовими відходами, які постійно збираються у місці зливу, і на яких постійно осідає інший бруд. До прикладу, олія з їжі або жир затримуються на поверхні — навіть якщо ви зливаєте туди воду після миття каструль. Це призводить до швидкого забруднення сантехніки, через що про господиню складається не надто добре враження.

Тому жінка пропонує після основного чищення унітазу використовувати звичайний кондиціонер для білизни. Що це дає?

Кондиціонер повністю усуває неприємні запахи в унітазі, утворюючи захисну плівку. І якщо після цього змити відходи, вони легко стікають вниз, залишаючи унітаз чистим на довший час.

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Тобто, не потрібно кожного дня витрачати багато часу на очищення «білого друга» — він довго буде майже ідеальним.

«Я вдосконалила цей метод, використовуючи кондиціонер для білизни та порошок „Чистін“. Якщо у вас немає „Чистина“, не впадайте у відчай — його легко можуть заміни сода, „Пемолюкс“ або інші чистячі порошки», — радить експертка.

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Алгоритм дій:

Зробіть змив для зволоження стінок унітазу.

Поступово розподіліть 1 ковпачок рідкого кондиціонера по всій внутрішній поверхні унітазу.

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Посипте порошок зверху, щоб він добре закріпився на поверхні.

Залиште порошок на поверхні унітазу на 10 хвилин.

Якщо є іржаві плями, вони легко віддаляться без зайвих зусиль через 10 хвилин.

Після 10 хвилин ретельно очистіть унітаз щіткою. Змийте залишки засобу.

«Унітаз миттєво перетвориться на біле диво, а в повітрі відчувається свіжий та приємний аромат», — зазначає експертка.

Жукова провела тестування — для цього вона вилила в унітаз 1 столову ложку соняшникової олії, яка миттєво стекла по стінках унітазу без затримок. Тобто, бруд не буде затримуватись на поверхні і в місці зливу, а буде швидко проходити далі.

Якщо іржаві патьоки з'являються знову і знову, то потрібно кілька разів на тиждень рівномірно розподіляти невелику кількість кондиціонера для білизни по поверхні унітазу — це допоможе легко позбутися патьоків.

«Таким чином ваш унітаз буде завжди залишатись «білим чудом», — резюмує блогерка.

Раніше ми розповідали про метод «три ложки», який підходить не тільки для унітазу та сантехніки, а й для кухонного приладдя, духовки.

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