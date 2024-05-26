Секрет від Марини Жукової: видаляємо нагар з улюбленої сковорідки методом «пів склянки»

Багато блогерів люблять давати своїм відео яскраві назви: метод «2 ложки», «3 ложки», «8 ложок» тощо.

На відміну від них блогерка Марина Жукова не женеться за «хвацькими назвами», а намагається завойовувати довіру читачів якістю матеріалів. Але й вона не змогла утриматись в одному з відео і назвала його «метод пів склянки».

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В її блозі йдеться про те, як можна видалити нагар з улюбленої сковороди.

«Раніше я кип'ятила сковороди в тазу з різними розчинами, але це не завжди зручно, особливо, якщо у вас велика сковорода, як у мене. А потім я знайшла ідеальний рецепт для чищення сковороди без кип'ятіння!» — говорить блогерка.

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Спочатку я просто нагрівала сковороду на плиті і наносила на неї будь-який засіб для очищення, наприклад, «Шуманіт». Головне, щоб він добре пінився. А після цього очищала сковороду металевою щіткою.

«Але, на жаль, навіть такий потужний засіб не завжди справляється із товстим шаром нагару. «Тоді я вирішила спробувати зовсім інший підхід!» — розповідає Марина Жукова. Саме його вона назвала «пів склянки» — саме стільки зайняв робочий розчин.

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Для цього їй знадобилися нашатирний спирт і будь-який знежирювач (головне, щоб він був густий). Все це змішується у 2−3 пакетах — з тим, щоб потім можна було викинути.

Далі блогерка змішала густий антижир і нашатирний спирт. Це, звичайно, краще робити на свіжому повітрі — на балконі, на дачі тощо, оскільки нашатирний спирт має різкий запах.

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Потім Марина Жукова залишила сковороду в розчині на 10 годин.

«Результат мене просто вразив! Нагар просто розчинився! Сковорода стала чистою, як нова! Секрет цього рецепту в тому, що нашатирний спирт і антижир створюють потужний розчин, який легко справляється навіть з нагаром, що найбільше в'ївся. Звичайно, для остаточного очищення я ще раз протерла сковороду губкою і вимила з миючим засобом», — говорить блогерка.

«Всім чистих сковорідок!», — бажає експертка з чистоти.

В якості бонусу пані Марина приводить ще один дієвий метод очистки сковорідок. Він також називається «пів склянки», але йдеться в ньому не про інший засіб.

Нагадаємо також про чудовий засіб від Олени Матвєєвої, який здатен очистити навіть столітній наліт на унітазі.

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