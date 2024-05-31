Вночі ЗСУ вразили нафтобазу в Краснодарському краї росії (фото, відео)

У росії після атаки дронів горить чергова нафтобаза. Цього разу — у Темрюкському районі Краснодарського краю.

ASTRA повідомляє, що, зокрема, були пошкоджені та горіли три цистерни з нафтопродуктами. Місцева влада заявляла про «відбиття масованої атаки безпілотників», які «всі були придушені силами ППО». Водночас, губернатор повідомляв про «серйозну ситуацію в Темрюкському районі, де від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази» і де є постраждалі серед персоналу. Пожежі присвоєно високу категорію складності.

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У той же час моніторингова група «Кримського вітру» зазначає, що в порту Кавказ спостерігаються два очаги загоряння — на нафтобазі та за її межами.

Фото "Кримський вітер"

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Підписники каналу повідомляли, що вибухи в порту Кавказ було чути у селі Глазівка.

Фото "Кримський вітер"

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Тим часом у російському міноборони заявили, що «припинено спроби атак» не лише ударними БПЛА, а й протикорабельними українськими ракетами «Нептун». Стверджується, що над територією Краснодарського краю знищено та перехоплено п'ять протикорабельних ракет та двадцять дев'ять БпЛА, а по одному БпЛА — над територією Воронезької, Білгородської та Тамбовської областей.

Російські паблики пишуть, що безпілотники були помічені і над Казанню, де через це затримували деякі авіарейси, а деяким літакам, щолетіли до міста, довелося змінювати маршрут. Вводилися обмеження й у аеропорті Нижнекамська. Близько 9 ранку (по Києву) обмеження були зняті.

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Нагадаємо, що напередодні в Генштабі ЗСУ прозвітували про успішний удар ракетами ATACMS по поромній переправі окупантів у Керчі, яка активно використовується загарбниками для забезпечення свого угрупування у тимчасово окупованому Криму.

Фото Генштабу ЗСУ

«Варто відзначити, що цей об'єкт прикривали „сучасні“ російські засоби ППО — „Панцир“, „Тор“, „Тріумф“. Проте ракети, що стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали „новий“ протиповітряний щит загарбників. Внаслідок поразки суттєві пошкодження отримали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи», — йдеться в повідомленні.

Йдеться про пароми «Конро Трейдер» і «Авангард». У мережі вже з'явилися пошкодження, одержані плавзасобами під час ракетної атаки.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Нагадаємо, що напередодні вночі окупанти втратили кілька військових катерів — морські дрони ГУР МО «навідалися в бухту Вузька, де були вражені два швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунець». Пізніше стало відомо, що ще два плавзасоби були пошкоджені.

Фото з мережі

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