«Тунець по-кримськи»: морські дрони ГУР знищили два ворожих катери

Українська розвідка в ніч на 30 травня провела чергову вдалу операцію в тимчасово окупованому Криму, уразивши морськими надводними дронами Magura V5 два російських катери в бухті Вузька.

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Як повідомили в ГУР, з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично вели вогонь зі стрілецької зблої і 30-мм гармат.



Втім, зусилля ворога були марними і спецпризначенці ГУР МО успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії ― за попередніми даними, ними виявилися швидкісні транспортно-десантні КС-701 «Тунєц».

Подібний катер ВМС України знищили у північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки окупантів восени 2023 року.

Як відомо, лише з початку 2024 року спецпідрозділ «Group 13» за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив ракетний корабель «івановєц», великий десантний корабель «цезарь куніков», корвет «сєрґєй котов» та швидкісний патрульний катер «манґуст».

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