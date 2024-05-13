Дрони СБУ навідалися на ще одну нафтобазу в росії (відео)

Якщо напередодні про атаку на три важливі об'єкти противника (нафтобазу, нафтопереробний та металурнійний комбінати) розповідали в ГУР МО України, то цієї ночі в росії було гучно на нафтобазі та електропідстанції в Білгородський та Липецький областях, де працювали дрони СБУ.

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Так, зайнялися пожежі на нафтобазі «Осколнафтопостачання» та на підстанції «Єлецька». Пожежу на підстанції підтверджував і губернатор Липецької області Ігор Артамонов, який заявляв, що «БПЛА подавлені».

До речі, об'єкт у Липецькій області живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

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А на тимчасово окупованій Луганщині у населенному пункті Сорокине був уражений склад з боєприпасами противника. Відстань від Сорокиного до лінії фронту — 130 кілометрів.

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Нагадаємо, що нещодавно дрон-камікадзе долетів до Башкортостану, де був атакований НПЗ у місті Салават. Відстань від України — 1300 кілометрів.

Фото — скріншот

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