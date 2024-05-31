З урахуванням української архітектури та козацьких традицій: мер Білоусов розповів про будівництво храму у Кам‘янському

У Кам"янському за сприяння міського голови Андрія Білоусова на території Козацької церкви Пресвятої Покрови розпочалося будівництво храму Православної церкви України, який буде збудовано з урахуванням української архітектури та козацьких традицій. Про мер міста Андрій Білоусов написав на своїй сторінці в Facebook.

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«Вітаю громаду Кам’янського з визначною подією. Разом здолаємо всі труднощі та вистоїмо. Віримо в Україну!», — зазначив Андрій БІлоусов.

Для містян — це вагома духовно-культурна подія.

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Благословити початок робіт приїхав Владика Симеон — керуючий Дніпропетровською єпархією ПЦУ архієпископ Дніпровський і Січеславський.

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Варто відзначити, що багато років Козацька церква Пресвятої Покрови орендувала комунальне приміщення. Але після звернення настоятеля церкви отця Феодосія до міського голови Андрія Білоусова це питання було вирішено. Тепер будівля знаходиться у власності релігійної громади.

В майбутньому її буде переобладнано в духовно-соціальний центр при храмі.

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Допомагає місто й по інших напрямках — з будівництвом паркану, встановленням воріт, благоустроєм території, тощо.

У жовтні 2023 року презентований проєкт майбутнього храму схвалив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час свого візиту до Кам’янського.

На знак подяки Андрій Білоусов отримав від Владики Симеона пам’ятну медаль, присвячену п’ятій річниці Об’єднавчого Собору, вручення Томосу про автокефалію та інтронізації Предстоятеля ПЦУ.

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