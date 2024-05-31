«Живу бажанням помститися»: трагічно загинула відома військова кореспондентка

У прифронтовому Словʼянську на Донеччині трагічно загинула військова кореспондентка телеканалу FREEDOM Анастасія Волкова. Це сталося у центрі міста внаслідок зіткнення двох машин на пішохідному переході. Журналістка переходила дорогу у той час, коли зіткнулися мікроавтобус та УАЗ. Отримані травми були несумісні з життям, Анастасія померла у лікарні.

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В інтервʼю «ФАКТАМ» Анастасія Волкова казала, що жодного разу не думала про те, щоб поїхати далі від фронту. А її мрією було однією з перших серед журналістів увійти до звільненого від російських військ рідного Луганська. Ще у 2014 році дівчині довелось покинути рідний дім.

— В країні війна, тому потрібно робити все, щоб пришвидшити нашу Перемогу, — казала Настя. — В решті решт у мене відібрали рідну Луганщину, і я живу бажанням помститися росіянам. І в кінці війни увійти до рідного Луганська під українським прапором.

Останнім дописом на її сторінці у соціальній мережі був пост з лікарні незадовго до трагедії. Волкова перенесла тяжке запалення легенів і вже почала відновлюватись, бажаючи знову працювати.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий журналіст Олександр Мартиненко.

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