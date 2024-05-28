«Надійності на землі стало менше»: помер відомий журналіст Олександр Мартиненко

У вівторок, 28 травня, у Києві помер відомий журналіст Олександр Мартиненко. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна», яким він керував протягом багатьох років.

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«Надійний друг із добрим серцем, приголомшливим почуттям гумору та талантом третейського судді. Без Сашка на землі надійності стало менше», — йдеться в офіційному повідомленні редакції видання Дзеркало тижня.

Колеги нагадали, що Мартиненко був багаторічним та улюбленим читачами автором цього видання, що ховався за псевдонімом Олександр Макаров.

Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету. Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987—1990), кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990—1992), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992), президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998), заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998—2001); від 2003 — генеральний директор «Інтерфакс-Україна». Також у 2001−2002 роках працював Секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України, а в 2002—2003 роках був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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Нагадаємо, що в квітні в боях під Роботиним на Запоріжжі загинув журналіст, військовослужбовець ЗСУ, бойовий медик стрілецького батальйону Андрій Топчій «Топер». Йому назавжди 38 років.

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