Вимоги постанови Кабміну ніхто не скасовував: чи потрібно при оновленні даних проходити ВЛК

До кінця терміну, визначеного для оновлення даних військовозобов'язаними чоловіками, залишається півтора місяця, але деякі громадяни намагаються оновлювати дані через «Резерв+» і не йти до ТЦК. Люди переживають, що коли вони з'являться у військкоматі, їх змусять пройти військо-лікарську комісію й у дуже стислий термін мобілізують.

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Особливу актуальність питання набирає у тому випадку, коли людину зупинять на вулиці.

За словами речника Сумського ТЦК Олександра Бондаренка, навіть якщо людина оновила свої дані у «Резерв+», це не означає, що її просто відпустять, адже частиною оновлення даних може бути і проходження ВЛК.

«Якщо це людина мобілізаційного віку, вона підлягає призову. Більше того, якщо вона просто оновила дані в „Резерв+“, а під час спілкування представники ТЦК зрозуміють, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, тобто свої дані оновила не повністю, то їй пропонують з’явитись у ТЦК в найкоротші строки, пройти ВЛК, і якщо в людини нема права на відстрочку, ми направляємо в навчальний центр», — цитує військкома УНІАН.

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Його слова підтверджує і речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, який в коментарі «Телеграфу» наголосив, що вимоги постанови Кабміну № 1487 ніхто не скасовував.

І у разі, якщо громадянин прийшов за повісткою до ТЦК та СП, то його направляють на ВЛК. І «в цьому немає нічого протизаконного».

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Водночас не йдеться про вимогу щодо виконання закону про мобілізацію про оновлення даних протягом 60 днів.

«Але якщо ми кажемо про виконання закону, відповідно до якого протягом 60 днів потрібно уточнити свої дані, то проходити ВЛК не потрібно — пізніше на ВЛК окремо будуть викликати військовозобов’язаних за потреби», — пояснив Істомін.

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Іншими словами, кожен випадок глибоко індивідуальний, або «кому пощастить».

Нагадаємо, Кабмін значно скоротив термін дії висновку ВЛК щодо придатності до служби в армії.

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