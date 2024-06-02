В Івано-Франківську рятувальникам довелося знімати людей із знеструмленого колеса огляду (відео)

В Івано-Франківську 1 червня через відключення світла, графіки якого знову запровадили в Україні після масштабних обстрілів об'єктів енергогенерації в Україні, зупинилося колесо огляду у міському парку, на якому на той час були люди — дорослі та діти.

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Як повідомили місцеві видання, спочатку пасажирам намагалися допомогти очевидці, проте їхні зусилля були невдалими. Тим не менш, прибуття рятувальників змінило ситуацію — за допомогою своєї техніки вони дотягнули колесо вниз, що дозволило визволити людей.

У мережі з'явилось відео рятувальної операції.

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Нагадаємо, що ще до повномасштабної війни аналогічна НП сталася в Луцьку — у момент аварійної зупинки атракціону на ньому перебували 12 людей, з них шестеро дітей. Тоді для зняття людей з колеса залучали 14 рятувальників та чотири одиниці техніки.

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