Ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру у 5 областях: що відомо

Вночі 1 червня російські терористи масовано та комбіновано атакували енергетичну інфраструктуру України.

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атак.

ВІДЕО ДНЯ

«Ворог знову обстрілює українську енергетику! Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», — написав він.

Також стало відомо, що у Запорізькій області було влучання в один з один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. Пошкоджено понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

РЕКЛАМА

У Запоріжжі через нічні атаки тимчасово перекрили рух через Дніпровську ГЕС. Про це повідомили представники патрульної поліції області.

Своєю чергою, голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив російські атаки та влучання в енергооб'єкт.



«Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери», — написав Федоров у своєму Telegram.



Крім того, глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про те, що внаслідок нічної ракетної атаки з боку росії вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

РЕКЛАМА

У Вінницькій області через падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

У Дніпропетровській області ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Сталися кілька пожеж. Без загиблих та постраждалих.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що з початку весни українські енергооб'єкти піддаються обстрілам зі сторони держави-терориста росії. Це призвело до того, що було знищено близько 80% енергетичної генерації, і в країну повернулися графіки відключень світла.

А сьогодні зранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. Виникла пожежа. Постраждалі госпіталізовані до лікарні», — написав він.

Обстріли Харківщини росіяни не припиняють ні вдень, ні вночі. Нагадаємо, вночі 31 травня військові рф завдали удари п'ятьма ракетами С-300 по Харкову. Ракети влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Чотири людини загинули, 23 постраждали.

833

Читайте нас у Facebook