Ексфутболіст збірної України став громадянином росії

Колишній футболіст «Зорі» та збірної України Дмитро Іванисеня, який після повномасштабного вторгнення військ агресора продовжує грати в рф за самарські «Крилья Совєтов», став громадянином росії, повідомляє Sport24.

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30-річний уродженець Кривого Рога перейшов у клуб із Самари у 2021 році (із зарплатою — 500 тисяч євро на рік). До цього він грав за тбіліське «Динамо», «Зорю» та «Іллічівець».

У листопаді 2019 року вихованець академій «Кривбаса» та «Шахтаря» Іванисеня провів дебютну та єдину гру за збірну України, коли під керівництвом Андрія Шевченка вийшов на товариський матч проти Естонії (1:0).

Ще Іванисеня запам'ятався в Україні тим, що у матчі «Зоря» — «Десна» йому вибили зуб. За день до весілля.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Шахтаря» та збірної України Геннадій Зубов знайшов роботу у росії.

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Фото ФК «Зоря»

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