Ексфутболіст збірної України зіграв за російський клуб уперше після початку війни

Чотири місяці, які триває повномасштабна війна, розв'язана росією проти України, та загибель десятків тисяч невинних людей, у тому числі дітей, на території нашої країни жодним чином не «чіпляють» деяких спортсменів, які продовжують кар'єри на території країни-агресора.

Зокрема, колишній футболіст луганської «Зорі» та збірної України (1 матч у складі «жовто-синіх») Дмитро Іванісеня, якого нібито не відпустили із самарських «Крильєв Совєтов», зіграв за свій клуб у товариському матчі з казанським «Рубіном». Українець вийшов у стартовому складі самарців та відіграв перший тайм, а команда нашого співвітчизника програла — 1:3.

«Дмитро Іванісеня — кваліфікований футболіст та професіонал своєї справи. Це гравець, який робить „Крилья Совєтов“ сильнішим. Ми розраховуємо на нього та готові говорити про Діму лише в контексті спортивних питань», — наводить слова представника прес-служби «Крильєв Совєтов» сайт «Чемпіонат».

Зазначимо, що Іванісеня зіграв уперше за «Крилья» з початку війни. У другій частині сезону-2021/2022 футболіст не потрапив до заявки в жодному матчі чемпіонату чи кубка росії — керівництво та тренерський штаб клубу посилалися на «надто важкий стан Дмитра».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної України Іван Ордець відгуляв на святковій вечірці у Москві.

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