На Львівщині співробітники ТЦК мікроавтобусом збили велосипедиста, який намагався втекти від них: з'явився коментар військових (відео)

В Україні трапляються непоодинокі випадки, коли у центрі гучних інцидентів, пов'язаних з мобілізацією, опиняються співробітники ТЦК та СП. Днями у мережу виклали відео, зняте камерами відеоспостереження. Було зафільмовано, як на Львівщині військові на автівці збивають велосипедиста.

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У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що відбулося насправді.

«Щодо відео, оприлюдненого в соціальних мережах, повідомляємо: на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти», — йдеться у повідомленні.

Інший інцидент стався у Києві і також був зафільмований. На кадрах, що виклали у мережу, показано, як військкоми спробували затримати чоловіка, а група жінок допомогає цивільному втекти.

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В Київському міському ТЦК та СП підтвердили, що ця подія сталася поблизу станції метро «Деміївська», де під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку. Один з ухилянтів намагався чинити опір.

«При спробі його затримання цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям ТЦК та СП. І такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон. Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування», — зазначили в столичному військкоматі.

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В ТЦК та СП нагадали, що всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК. А відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників ТЦК та СП карається відповідно до частини 1 статті 114−1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» — позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.

Раніше у пресслужбі футбольного клубу «Хуст» заявляли, що співробітники ТЦК прямо з міського вокзалу забрали до військомату одного з основних гравців клубу Миколу Сираша.

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Фото — скріншот

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