Забрали просто з вокзалу: на Закарпатті повезли до ТЦК відомого футболіста

На Закарпатті, де вже не раз відбувалися конфліктні ситуації під час мобілізації, співробітники ТЦК прямо з міського вокзалу забрали до військомату одного з основних гравців ФК «Хуст» Миколу Сираша.

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Про це повідомляє прес-служба ФК «Хуст».

Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній.

Микола Сираш

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«Команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно — отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде приймати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?», — йдеться у повідомленні клубу.

У ФК «Хуст» зазначають, що новостворений клуб зміг за 5 років виграти Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України, одним з головних напрямків клубу є розвиток дитячого футболу. На сьогодні активно займається 130 дітей різного віку.

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Втім, у Збройних силах України оперативно відреагували на скандал з затриманням працівниками ТЦК футболіста закарпатського ФК «Хуст», наголосивши, що захист країни є найголовнішим пріоритетом.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

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В ОК «Захід» нагадали, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Тому, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати мобілізації.

При цьому у ЗСУ заявили, що «вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце».

«В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м'яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни», — йдеться у заяві.

Нагадаємо також про прикрий випадок, який трапився на початку року у місті Хуст: чоловіка витягли з машини у центрі міста, привезли до ТЦК та забрали військовий квиток й приписне, які були у нього з собою. Після цього його били й тримали в підвалі. А через кілька днів чоловік (без проходження медкомісії) вже був у розташуванні військової частини на Львівщині.

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