Справа Ленга: після багатьох років судової тяганини Україна видала США скандально відомого учасника АТО

Громадянин США Крейг Остін Ленг, який воював в АТО і тривалий час заперечував свою екстрадицію, у вівторок, 3 червня, постане перед судом у Форт-Майєрсі (штат Флорида) після його екстрадиції з України до Сполучених Штатів Америки.

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Про це повідомляють в американському Мін'юсті і додають, що Ленгу висунуть «чисельні звинувачення у трьох федеральних округах, що стосуються подвійного вбивства, збройного пограбування, неправдивих твердженнях у заяві на паспорт, крадіжки особистих даних за обтяжливих обставин та неправомірного використання паспорта з порушенням умов та обмежень, а також інші звинувачення».

Уточнюється, що екстрадиція Ленга з України відбулася після того, як Європейський суд з прав людини відхилив його позов, який оскаржує екстрадицію відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Крейг Остін Ленг у 2015 році воював на Донбасі. Спочатку він як добровольець приєднався до «Правого сектору», а потім уклав контракт із ЗСУ у складі Грузинського легіону.

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Матеріал «У США його можуть стратити: навколо видачі Україною ветерана АТО спалахнув справжній скандал» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з мережі

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