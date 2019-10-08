В США его могут казнить: вокруг выдачи Украиной ветерана АТО разгорелся настоящий скандал

Украина

28 сентября в Винницком горсуде рассматривалось ходатайство прокуратуры об экстрадиционном аресте гражданина США Крейга Ланга. 18 августа его объявили в международный розыск, а спустя три дня уже арестовали. О том, что ему инкриминируют вмешательство в чужую торговлю, подделку и использование чужих документов, разбой, кражу и даже убийство двух человек, якобы совершенные еще в 2014 году, Крейг выяснил только при задержании. Ранее в Грузии были задержаны бойцы добробатов Украины.

Ведь в Украину он, профессиональный американский солдат, воевавший в Афганистане и Ираке, приехал четыре года назад совершенно легально, и на границе его никто не задержал.

Как сам Ланг объяснял журналистам, он хотел помочь украинскому народу отвоевать свободу в борьбе с российским агрессором. И действительно помог. Опытнейший парамедик и профессиональный военнослужащий, Крейг пошел добровольцем сначала в «Правый сектор», а потом заключил контракт с Вооруженными силами Украины в составе Грузинского легиона (согласно закону № 2389, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу в ВСУ и иметь статус военнослужащих).

Перед подписанием контракта американец был подвергнут тщательнейшей проверке со стороны СБУ, которая не нашла в его биографии ничего подозрительного. Более того, в 2016 году Крейг на полгода уезжал в Америку, и там к нему тоже не возникли вопросы со стороны ФБР.

«Преступником» он вдруг стал только сейчас. И хотя, по словам адвокатов, его американское уголовное дело шито белыми нитками, так как в нем нет ничего, кроме домыслов, мы не беремся судить, совершал ли Крейг Ланг то, в чем его подозревают в Соединенных Штатах Америки. Важно другое: в Америке ему грозит смертная казнь. И, несмотря на то что международные обязательства, взятые на себя Украиной, не позволяют выдавать человека туда, где ему может угрожать смертная казнь, а Генеральная прокуратура Украины даже не имеет основного экстрадиционного документа, без которого выдача Ланга невозможна, наше надзорное ведомство делает все возможное, чтобы поскорее избавиться от него.

— Я приехал в Украину добровольцем, — рассказывал Крейг Ланг «Газете по-украински» в мае 2019 года. — Просто хотел помочь людям. Я видел несправедливость в том, что случилось, в этой агрессии против людей, которые просто хотят быть свободными. Не получал и не мог получать никакой зарплаты. В 2015 году привез сюда четыре комплекта формы и собственный прибор ночного видения, амуницию, оборудование, аптечки, термоодежду. Купил это за свои деньги, чтобы использовать тут. Когда в 2016-м вернулся на полгода в Штаты, все вещи оставил здесь. Что-то подарил ребятам из «Правого сектора», что-то — из Грузинского легиона. Возвращаясь из Америки в Украину, привез с собой еще больше обмундирования и вещей первой необходимости для украинской армии.

Не секрет, что украинская и американская армии функционируют по-разному. С точки зрения морали и мотивированности ребят — здесь с этим все в порядке. Но технологии, обеспечение очень отстают. Что касается дисциплины, некоторые украинские солдаты так же дисциплинированы, как американские. У других с этим проблемы.

Когда я сначала приехал, думал, просто буду волонтером. Но когда столько с пацанами вместе прошел, когда так принимают, так благодарны за помощь, начинаешь думать совсем по-другому. Я знаю, что с моими побратимами мы всегда поможем друг другу. Украина стала моим вторым домом.

— Крейг — очень хороший военный, я не могу о нем ни слова плохого сказать, — говорит «ФАКТАМ» командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили. — Он воевал в нашем легионе в 2015—2016 годах и сделал очень много, в том числе для обучения бойцов. Никогда в нем не было склонности к агрессии или терроризму. Он надежный товарищ, позже он заключил контракт с ВСУ, зная, что как иностранец не будет получать ни копейки.

— Я познакомился с Крейгом на фронте, — вспоминает военный капеллан Игорь Скритский. — Серьезный парень, профи. Очень неплохо разбирается в тактической медицине и может не только грамотно и быстро оказать помощь раненому, но и, что самое ценное, научить этому других. Потому что в первые годы войны уровень медицинской подготовки наших военных был просто ужасным, то есть его вообще не было. Ребята умирали от самых незначительных ранений, а их побратимы стояли вокруг перепуганные и не знали, что делать. А Крейг учил ребят, и это при том, что он практически не говорит ни по-украински, ни по-русски. Так, жестами, на мигах, своим примером он делал все, чтобы помочь.

У Крейга с самого начала жизнь не задалась. Мать родила его в 16 лет, совсем маленьким ребенка отдали в приемную семью, где он был никому не нужен. Его там сильно обижали. Едва дождавшись 18 лет, Крейг пошел в армию, женился. Но и с женой ему не повезло. Он служил, воевал в горячих точках, а жена ему изменяла. Из-за этого в 2013 году он попал в очень неприятную историю. Его неадекватная супруга начала присылать Крейгу порно с участием других мужчин и себя. Он взбеленился, схватил оружие и через пол-Америки поехал к ней. По дороге его арестовала полиция, которой дал наводку его тогдашний командир. Крейг ни в кого не стрелял, не оказывал сопротивления, сразу же сдался. Но даже за неосуществленные намерения он понес очень суровое наказание. Его лишили всех военных наград, званий, льгот и посадили в тюрьму на несколько месяцев. Потом отпустили из-за отсутствия состава преступления. Его командование понимало, что у человека поствоенный синдром, ранения, веская причина, от которой с катушек срываются многие мужчины. Но назад в армию ему уже дороги не было. Крейгу, конечно, это было обидно — он столько лет защищал интересы Америки, рисковал своей жизнью. После этого оставаться в США Крейг Ланг не захотел. Узнал, что в Украине идет война, и поехал сюда. Он ведь заточен на войну, а здесь мог принести пользу. Ему это не только не принесло ему никакой финансовой выгоды, Крейг даже похудел на армейских харчах.

Здесь, в Украине, парень встретил свою настоящую любовь, Анечку. Они очень любят друг друга, ждут ребенка, обручились, хотели пожениться. Откуда я это знаю? Я не только капеллан, но еще и приемный отец Анечки, то есть мы практически родня. Крейг и в Молдову поехал, потому что у него в загсе не принимали заявление — была просрочена виза. Вот он и решил мотнуться, пересечь границу туда-сюда, и сразу в загс. Не успел, арестовали. Конечно, для него, столько сделавшего для нашей страны, это шок. Но Крейг — верующий человек, протестант. Поэтому держится, верит, что все в руках Божьих.

— Оснований для экстрадиции Ланга на сегодняшний день нет, — объясняет руководящий партнер адвокатского объединения «Антеверис» Дмитрий Моргун. — Его арестовали по ордеру штата Флорида, который содержится в базе Интерпола. Но потом центральный орган по экстрадиции (а в Украине это Генеральная прокуратура) должен был истребовать у Америки, которая разыскивает преступника по этому ордеру, весь пакет документов, главный из которых — запрос на экстрадицию, подписанный Министерством юстиции США, переведенный украинским переводчиком и апостилированный. И запрос, и сопроводительные документы, тоже переведенные и апостилированные, прокуратура обязана передать адвокатам, а самому подозреваемому — вручить в присутствии переводчика.

В случае с Крейгом Лангом ничего этого не сделали. 29 сентября, в воскресенье, у американца истекал сорокадневный срок временного ареста, продлевать который по закону нельзя. 27 числа в девять вечера прокурор Винницкой областной прокуратуры Олеся Тарадай вручила нам кипу каких-то сшитых бумаг, не пронумерованных, не переведенных с английского, а если и переведенных, то неофициально и не полностью. Нашему подзащитному о ходатайстве об экстрадиционном аресте тоже сообщили очень специфически. Прокурор просто зашла к нему в СИЗО в пятницу вечером, подозвала моего коллегу, адвоката Олега Веремеенко, и сказала: «Ну вы же знаете английский? Объясните там ему, что к чему». У нас глаза на лоб полезли. За многолетнюю практику экстрадиционных дел мы такого еще не видели.

В субботу (28 сентября. — Авт.) вся эта несуразица продолжилась. Тарадай, как оказалось, вообще не имела полномочий вести это дело, так как у нее не было оригинала соответствующего приказа от Генеральной прокуратуры, который по новым правилам необходим. Мы заявляли отвод прокурору, но судья решил все же допустить ее к процессу. Дальше выяснилось, что запроса на экстрадицию, без которого вообще нельзя было начинать экстрадиционную проверку, в деле нет. И тут началось самое смешное: прокурор говорит, что запрос есть. Судья требует показать. И Тарадай, долго копаясь в бумагах, достает… дипломатическую ноту МИД США украинскому МИД с просьбой посодействовать в выдаче Ланга Америке. Представляете? Прокурор не понимает разницы между запросом Министерства юстиции об экстрадиции и обычной дипломатической «сопроводиловкой». Ох, как же она разозлилась, когда мы ей об этом сказали!

«ФАКТЫ» связались с прокурором Олесей Тарадай, однако она от комментариев отказалась, посоветовав обратиться в пресс-службу ведомства.

— Мы государственная структура и не можем идти на обман, — заявила начальник пресс-службы Винницкой областной прокуратуры Ирина Выхованец. — В материалах дела запрос на экстрадицию есть, как и все остальные документы на выдачу этого человека США. У прокурора была доверенность от Генеральной прокуратуры на ведение этого дела. А за то, что говорят адвокаты этого американца, мы не отвечаем. Адвокаты вам будут говорить что угодно, они просто защищают интересы своего клиента.

Тем не менее в интернете есть полное видео того самого судебного заседания Винницкого суда. Судя по видеозаписи, адвокаты Крейга Ланга говорят правду — у прокурора действительно не было полномочий вести это дело, равно как и запроса на экстрадицию. Судья Сергей Клапоущак объявил получасовой перерыв, а вернувшись, вынес решение: заключить Крейга Ланга под домашний арест. Хотя, по мнению адвокатов, при таких неувязках и недостатке оснований судья вообще должен был отказать в ходатайстве и освободить американца.

— После заседания злая и красная прокурор дала конвою распоряжение отвезти Ланга в СИЗО, где ему якобы надлежало провести еще сутки, — продолжает Дмитрий Моргун. — Я сказал, что в таком случае она нарушит закон, и я тут же напишу жалобу на нее в соответствующие инстанции. Показал ей пункт Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которому в случае постановления о домашнем аресте временный арест прекращается, и человек должен быть освобожден из-под стражи немедленно. «Как же вы мне надоели!» — крикнула мне прокурор.

Винницкая областная прокуратура подала апелляцию на решение суда о домашнем аресте Крейга, но их апелляционная жалоба совершенно точно не будет удовлетворена по причине все того же отсутствия оснований для экстрадиционного ареста. Но даже если прокурор приведет все документы в соответствие с международными нормами, у нас будут веские основания добиваться отмены выдачи Ланга Америке. Основное из них — это то, что на родине ему грозит смертная казнь, а, согласно подписанной Украиной Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, мы отказываем в выдаче людей той стране, где им грозит смертная казнь. Тем более что Флорида стоит на четвертом месте среди всех американских штатов по количеству ежегодно исполняемых смертных приговоров. Но у меня вопрос к нашим властям: получается, мы рады, что у нас есть иностранный батальон, задаром пользуемся помощью таких добровольцев-профессионалов, как Крейг, а потом без оснований, без документов просто пускаем их в расход? Получается, пока Ланг воевал за Украину, он был нужен, а теперь его без зазрения совести просто решили списать?

«ФАКТЫ» продолжают следить за ситуацией вокруг выдачи Крейга Ланга в США.

Ранее мы писали о том, что Украина выдала России ингуша Тимура Тумгоева, который воевал добровольцем на Донбассе. В России суд приговорил его к 18 годам колонии.

Фото — скриншот из YouTube

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