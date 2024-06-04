Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала владу не погрожувати українцям, що живуть за кордоном.

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«Щодо українців за кордоном:

Так, зараз багато українців перебувають за кордоном. Так, багато з них із різних причин не хочуть або не можуть зараз повертатись. Так, серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації.

Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди поверталися.

Але, можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків.

Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів.

Усе це я кажу не тому, що я така добра. Дивіться прагматично. Такі публічні заяви або кроки реально користі не дадуть. Ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла. А от що цілком можливо, що кожна така публічна заява означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні. Тобто, всілякі такі лякалки мобілізацію не покращують, а демографію та економіку погіршують. То нащо це робити?" — написала вона у Facebook.

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