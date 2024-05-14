В Ірландії переглянуть умови для українських біженців

Трохи більше 100 000 українців втекли до Ірландії після вторгнення росії в лютому 2022 року. Тепер країна розглядає можливість скорочення державної підтримки біженців, у тому числі тих, хто прибув з України. Мета — приведення системи підтримки у відповідність з іншими європейськими країнами. Про це в ефірі радіо Newstalk заявив прем'єр-міністр Саймон Гарріс, пише The Guardian.

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«Я думаю, що ми побачимо зміни в низці сфер, які привнесуть те, чого, на мою думку, не вистачало ірландцям, а саме — підхід, заснований на здоровому глузді. Нам потрібно звернути увагу на послідовність соціальної допомоги. Ми повинні розглянути внесок, який люди, що мають статус біженця, повинні робити в забезпечення житлом. Ми маємо переконатися, що кожен, хто працює, працює легально, і має бути більше перевірок на робочому місці», — сказав чиновник.

Саймон Гаррі підкреслив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїжджають з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони приїхали.

Раніше повідомлялося, що Чехія знову змінює правила перебування в країні біженців із України, а у Швейцарії хочуть, щоб українські біженці працювали.

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