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Суспільство та люди

«Немає підстав»: у Міноборони відреагували на пропозицію щодо продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаними

15:17 4 червня 2024
Резерв+

У Міністерстві оборони відреагували на пропозицію продовжити для військовозобов'язаних терміни на оновлення даних у ТЦК та СП — у парламенті зареєстровано відповідний проєкт закону. Документом пропонується збільшити термін з 60 до 150 днів.

Спікер МО Дмитро Лазуткін зазначив, що наразі немає підстав для продовження терміну, оскільки кожен військовозобов'язаний може оновити свої дані через додаток «Резерв+», але термін може бути продовжений у разі виникнення форс-мажорної ситуації, передає «УНН».

«Зараз йде оновлення даних і зараз у додатку „Резерв+“ вже немає збоїв… тобто оновити дані через „Резерв+“ може кожен військовозобов'язаний і відповідно підстав для того, щоб продовжувати (терміни. — Авт.) зараз немає. Водночас може статися якась форс-мажорна історія, і тоді, очевидно, варто продовжити цей термін», — зазначив він і додав, що все залежатиме від того, в якому ритмі продовжуватимуть оновлювати свої дані військовозобов'язані.

Раніше спікер Сумського ТЦК Олександр Бондаренко пояснив, чи можуть людину одразу після перевірки документів з вулиці доставити до ТЦК і чи достатньо оновити дані у «Резерв+», щоб запобігти цьому.

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Фото dev.ua

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