Кого з військовозобов'язаних можуть «забрати» до ТЦК прямо з вулиці після оновлення даних у «Резерв+»

В Україні триває загальна мобілізація. У мережі можна зустріти відео про те, як чоловіків на вулицях «затягують» у бусик, щоб відвезти до ТЦК. Речник Сумського ТЦК Олександр Бондаренко пояснив, чи можуть людину з вулиці одразу після перевірки документів доправити до ТЦК та чи достатньо оновити дані в «Резерв+», щоб цьому запобігти, пише УНІАН.

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Передусім він зазначив, що згідно законодавства, людина завжди повинна мати з собою військово-облікові документи.

«Не ТЦК садить в бус, а поліція, яка знаходиться в складі групи оповіщення, пропонує громадянину виконати законні вимоги. Якщо немає документів з собою це взагалі правопорушення, відразу виписується штраф», — каже Бондаренко.

Він розповів про один з випадків із власного досвіду, коли у чоловіка був паспорт, але не було військово-облікових документів, і йому виписали повістку.

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Водночас, навіть якщо людина оновила свої дані у «Резерв+», це не означає, що її просто відпустять, адже частиною оновлення даних може бути і проходження ВЛК.

«Якщо це людина мобілізаційного віку, вона підлягає призову. Тим паче, якщо вона просто оновила дані в „Резерв+“, а під час спілкування представники ТЦК зрозуміють, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, тобто свої дані оновила не повністю, то їй пропонують з’явитись у ТЦК в найкоротші строки, пройти ВЛК, і якщо в людини нема права на відстрочку, ми направляємо в навчальний центр», — зазначив військком.

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Як писали «ФАКТИ», відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина, який перебуває або був виключений з військового обліку Збройних Сил, СБУ, розвідувального органу, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі коли відомості не відповідають відомостям, що містяться у реєстрі «Оберіг», військовий квиток вважається недійсним.

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