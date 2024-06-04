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Дев'ять умов для податкової знижки: українцям нагадали, як можна заощадити

17:10 4 червня 2024
Податкові пільги

В Україні, де нещодавно підтримали підвищення акцизів на сигарети та бензин, у Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області нагадали про витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки:

1. частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
2. пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
3. сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;
4. страхові платежі (внески, премії) за договором довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;
5. сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;
6. сума витрат на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;
7. сума коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу;
8. суми витрат з виплати орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
9. видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту.

Як писали «ФАКТИ», в Україні вже цьогоріч можуть підняти ставки основних податків. Рішення підготували в уряді. Крім того, з наступного року почнуть змінювати правила і для фізосіб-підприємців. Їхню кількість зменшать, а податки для них підвищать.

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