Дев'ять умов для податкової знижки: українцям нагадали, як можна заощадити

В Україні, де нещодавно підтримали підвищення акцизів на сигарети та бензин, у Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області нагадали про витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки:

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1. частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

2. пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

3. сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;

4. страхові платежі (внески, премії) за договором довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;

5. сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

6. сума витрат на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;

7. сума коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу;

8. суми витрат з виплати орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

9. видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту.

Як писали «ФАКТИ», в Україні вже цьогоріч можуть підняти ставки основних податків. Рішення підготували в уряді. Крім того, з наступного року почнуть змінювати правила і для фізосіб-підприємців. Їхню кількість зменшать, а податки для них підвищать.

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