Юросіб на єдиному податку не буде: які зміни чекають ФОПів

В Україні вже цьогоріч можуть підняти ставки основних податків. Рішення підготували в уряді.

Крім того, з наступного року почнуть змінювати правила і для фізосіб-підприємців (ФОПів). Їхню кількість зменшать, а податки для них підвищать.

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Такі рішення мають допомогти збалансувати бюджет та дати можливість продовжувати обороняти країну. Крім того, на перегляді податкових правил наполягають міжнародні партнери, йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Серед нововведень уряду для ФОПів не тільки підвищення основних ставок податків, а й реформування системи єдиного податку.

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Нові вимоги та правила будуть впроваджувати поступово. Зміни в єдиному податку та правилах для ФОПів планують запровадити з наступного року.

Відповідно до Національної стратегії, реєструвати ФОП буде не потрібно. Підприємець отримає цей статус після відкриття в банку рахунку «для ведення підприємницької діяльності».

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А от ставки єдиного податку для юросіб третьої групи з 5% будуть поступово, протягом трьох років, збільшувати до 18%.

Водночас юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком.

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Другу та третю групу ФОП планують об'єднають в одну, вони платитимуть податки залежно від сфери діяльності: від 3% до 17%. При цьому для об'єднаної другої групи буде обов'язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла попала у черговий скандал, запропонувавши здати паспорти 11 мільйонам українців, які двадцять років надсилали в Україну 18 млрд доларів щорічно і тим самим годували, в тому числі і податками, чиновників та депутатів.

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