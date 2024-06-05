Вихваляла путіна: у Дніпрі СБУ затримала агентку російської розвідки

У Дніпрі Служба безпеки затримала агентку головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру).

Доньку зрадниці, прибічницю «руського міра» з Київщини, теж було затримано, повідомили у спецслужбі.

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Обидві жінки вихваляли путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти України.

Як повідомили в СБУ, основним завданням матері, агентки гру, було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині.

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Насамперед її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Щоб виявити потенційні цілі, фігурантка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала пункти тимчасового базування українських військ.

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Отримані відомості вона планувала передати месенджером своєму куратору з воєнної розвідки рф для підготовки повітряних ударів по регіону.

На завершальному етапі спецоперації, співробітники СБУ затримали російську агентку в її власному помешканні.

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За даними слідства, затримана мешканка Дніпра у 2023 році була завербована кадровим співробітником гру. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Донька затриманої, яка мешкає на Київщині, регулярно виправдовувала агресивну війну проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Зрадниці з Дніпра обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ затримала агента фсб, який готував теракти проти співробітників ТЦК.

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