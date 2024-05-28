«Зливала» позиції ЗСУ та закликала вбивати українських полонених: на Донеччині СБУ затримала інформаторку росіян

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку на Донеччині. Зловмисниця шпигувала за пунктами базування Сил оборони в районі Слов’янська та очікувала на повну окупацію регіону.

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За даними слідства, вона обходила прифронтову місцевість, де намагалась виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ.

Також фігурантка «в темну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов.

«Розвіддані месенджером пересилала своєму приятелю — зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань рф воює проти України. Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу воєнної розвідки росії, які перебувають поблизу передової східного фронту», — йдеться у повідомленні.

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За наявними даними, окупанти сподівались використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб.

Також під час розслідування стало відомо, що у спілкуванні з бойовиком-зрадником фігурантка радила йому вбивати українських полонених, замість обміну.

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Співробітники СБУ затримали 66-річну зловмисницю у її власному помешканні.

Під час обшуку у фігурантки вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

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Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ затримала ворожого інформатора на Харківщині, який готував захоплення Вовчанська.

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