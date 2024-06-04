Агент фсб готував теракти проти співробітників ТЦК у Запоріжжі: подробиці від СБУ (фото)

СБУ затримала у Запоріжжі чергового агента фсб, який готував теракти проти військовослужбовців ТЦК та Сил оборони у прифронтовому місті.

Як зазначають в Службі безпеки України, «на гарячому» затримано охоронця енергетичної компанії, який готував підриви автівок співробітників місцевих військкоматів.

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«Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів. У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки. Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Також співробітники спецслужби встановили, що затриманий спостерігав за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

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Чоловік був дистанційно завербуван фсб у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через доньку, яка проживає у москві та співпрацює з російською спецслужбою.

«Оперативний ЗСУ» стверджує, що затриманий — Віталій Манусов.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що днями СБУ затримала мешканця Харкова — колишнього співробітника місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ, який був завербований ворогом. Колишній силовик намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які боронять обласний центр.

Фото СБУ

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