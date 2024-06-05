«Серед нас багато вовків в овечій шкурі»: на концерті Ірини Федишин виник скандал

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно повідомила про свою вагітність, розповіла, що на її концерт у американському місті Міннеаполіс увірвався п'яний росіянин. У соцмережах артистка показала його фото й поділилась шокуючою історією. За словами Ірини, такого ще не було на її концертах.

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Фото інциденту у Міннеаполісі

«Я руzzкий!» — гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті у Міннеаполісі і вийшов на сцену, — так описала ситуацію зірка. - Зал був у шоці… І я теж не очікувала такий поворот подій. Після такої гордої заяви я відповіла йому: «Мабуть, хочете вибачитися за свою країну? За те, що вона кожної ночі кидає ракети і вбиває українських дітей, цілі сімʼї і родини?! За все, що сьогодні робить з Україною?»

На що він відповів: «Мнє незащто ізвінятса, я проста палюбіл україночку… «я відповіла: «Тоді далі нам нема про що спілкуватися, і ви лишній у цьому залі!». І у цей момент вийшли наші чоловіки і вивели його зі залу. Цей «руzzkiy» трохи хильнув і спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. Ця історія показала наступне: що серед нас багато вовків в овечій шкірі, багато москальських іноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть у діаспорі».

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За словами Федишин, їхня мета — розхитати громаду, робити провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася.

«Вони лізуть звідусіль і лізуть всюди, у всі сфери, намагаються будь-якими методами проникнути у наше середовище і робити серед нас біду. Тому, друзі, будьмо розумними, тримаймося разом. Попри всі моменти, не дозволяймо розсварювати нас, бо зараз найважливіше — це наша перемога, і всі зусилля спрямовуймо тільки туди! Допомагаймо один одному, підтримуймо один одного, гуртуймося, будьмо міцним єдиним кулаком! Бо саме нашої єдності вони найбільше бояться. І наша єдність — це той принцип, який обов’язково приведе нас до нашої перемоги».

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Допис артистки зібрав тисячі вподобайок та коментарів. Українці розділяли позицію Ірини.

«П'ята ранку, виє сирена, ненавиджу росію і все, що з нею пов'язано. На превеликий жаль, і тут в Україні на третій рік війни є ждуни», «Їх, отих покидьків, можна зустріти в різних країнах світу. Прикриваючись українськими паспортами, розповідають, що України немає і вони з рабсєйцями єдіний народ, але Україна переможе», — написали коментатори під публікацією.

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Раніше повідомлялося, що Ірина Федишин передала на фронт 22 автівки, гроші на які зібрала під час свого туру.

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