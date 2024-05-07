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Популярна співачка повідомила про третю вагітність

19:47 7 травня 2024
Ірина Федишин з чоловіком Віталієм Човником

Популярна українська співачка Ірина Федишин повідомила про свою вагітність. Свій округлий животик акторка показала у новому кліпі під назвою «Секрет». Федишин довго тримала шанувальників у напрузі, обіцяючи напередодні прем’єри розкрити тайну.

Слова до пісні Ірина написала разом з чоловіком Віталієм Човником. Сам Віталій став героєм кліпу, якому співачка зізнається у коханні. Нагадаємо, у пари є вже двоє синів.

«У кожного з нас є свої секрети, — написала Ірина на своїй сторінці у соціальній мережі. — Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця — це любов».

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Шанувальники співачки відразу стали вітати Федишин з поповненням в родині. Але сама співачка поки ніяк не коментує своє положення. Відомо, що Ірина Федишин скоро відправиться з туром до Америки та Канади. Концерти будуть благодійними. Напередодні співачка мала зустріч з «залізним генералом» Валерієм Залужним, який підписав сувеніри для її прихильників за океаном.

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Нагадаємо, нещодавно Федишин передала автівки на ЗСУ.

«ФАКТИ» писали, що Джамала очікує на народження третьої дитини.

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