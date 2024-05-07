Популярна співачка повідомила про третю вагітність
Популярна українська співачка Ірина Федишин повідомила про свою вагітність. Свій округлий животик акторка показала у новому кліпі під назвою «Секрет». Федишин довго тримала шанувальників у напрузі, обіцяючи напередодні прем’єри розкрити тайну.
Слова до пісні Ірина написала разом з чоловіком Віталієм Човником. Сам Віталій став героєм кліпу, якому співачка зізнається у коханні. Нагадаємо, у пари є вже двоє синів.
«У кожного з нас є свої секрети, — написала Ірина на своїй сторінці у соціальній мережі. — Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця — це любов».
Шанувальники співачки відразу стали вітати Федишин з поповненням в родині. Але сама співачка поки ніяк не коментує своє положення. Відомо, що Ірина Федишин скоро відправиться з туром до Америки та Канади. Концерти будуть благодійними. Напередодні співачка мала зустріч з «залізним генералом» Валерієм Залужним, який підписав сувеніри для її прихильників за океаном.
Нагадаємо, нещодавно Федишин передала автівки на ЗСУ.
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