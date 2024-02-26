Автівки для ЗСУ: Ірина Федишин поїхала до воїнів у Донецьку область

Популярна українська співачка Ірина Федишин передала на фронт 22 автівки, гроші на які зібрала під час свого різдвяного туру «Україна колядує». Про це співачка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі. Федишин разом зі своїм чоловіком та продюсером Віталієм Човником показали автівки, та момент їх освячення.

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«Ще + 22 автівки для ЗСУ (а залом вже 182 машини від початку війни, які вдалося передати на передову), — написала співачка. -

Позаду тисячі кілометрів, хвилюючі щоденні зустрічі з глядачами, багато пригод, але головна мотивація — це врятовані життя захисників та наша перемога ! До речі, цікавий факт, під час туру „Україна колядує“ — не було жодної тривоги! Минулого року, до речі, теж. Для мене — це Божий знак. Щиро вірю, що Господь допоможе нам подолати це зло».

Одну з автівок Ірина назвала імʼям свого брата Романа Климковича, який загинув у бою за Україну. Його позивний був «Чех». Окрім позашляховиків артистка придбала ще старлінк та потужні зарядні станції.

Ірина Федишин сама поїхала на фронт, щоб відвезти автівки.

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«Поїхала до наших захисників: повезла автівки, слова підтримки і вдячності», — написала співачка.

Шанувальники відгукнулись у коментарях на пост Федишин.

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«На це не можна дивитись без сліз, така допомога нашим захисникам, велика дяка вам із Харкова!» — написали у відповідь.

«Вдячні вам безмежно і вашому загиблому брату», — прокоментували допис. — Слава Україні!

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