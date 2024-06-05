Ухилянтам вибиватимуть двері? Стало відомо про норми нового закону про військову поліцію

У Раді запропонували по-новому переслідувати порушників законодавства про мобілізацію. Про це йдеться в новому законі про військову поліцію.

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Зокрема, військовим поліцейським парламент планує надати право в окремих випадках потрапляти у житло порушників законодавства (такими юридично можуть вважати і ухилянтів) та надати право платити гроші фізичним особам за допомогу у розкритті злочинів, передає ТСН.

«У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури», — йдеться у в пункті 11 статті 16 законопроєкта.

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка знається зокрема і в питаннях мобілізації та військової сфери, в коментарі для ТСН.ua розповіла, що разом з цим законопроєктом в парламенті розглядається законопроєкт щодо внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів.

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«Розширено перелік повноважень», — зазначила Аніщенко.

«Якщо зважати на мету цього законопроєкта щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов’язаних. Тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закона, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкта передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з’явились до ТЦК», — додала юристка.

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Крім пункту про проникнення у житло, законопроєктом пропонується легалізувати «доноси» за гроші. А саме: запровадити створення «партизанської мережі», яка б за гроші повідомляла правоохоронцям про тих військовозобов’язаних, які порушили законодавство.

«Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень», — це норма статті № 9 законопроєкта про військову поліцію.

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За словами адвокатки, йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира і так далі.

Нагадаємо, Кабмін автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації для тих працівників, які отримали бронь від Мінекономіки.

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