Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації: що відомо

Уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Це стосується тих працівників, які отримали бронь від Мінекономіки.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

РЕКЛАМА

Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Втім, сьогодні цей термін збільшили.

Також зазначимо, що наразі питання бронювання від мобілізації регулюються саме постановою КМУ № 76, але після того, як запрацював новий закон про мобілізацію питання надання відстрочок певним категоріям осіб було уточнено.

РЕКЛАМА

Наразі ж влада напрацьовує нові механізми за якими буде надаватися «бронь» військовозобов'язаним. Так, відомо, що в Раді розглядають дві моделі економічного бронювання. Серед іншого Кабмін готується затвердити постанову про бронювання працівників ДСНС та поліцейських.

Також стало відомо, що уряд передав функції затвердження списків заброньованих від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони України.

РЕКЛАМА

194

Читайте нас у Facebook