«Так це не до мене»: Alekseev вперше про розрив зі співачкою-росіянкою

Останнім часом ходило багато чуток про те, що український виконавець Alekseev, який зізнався у своїх страхах, розійшовся зі співачкою-росіянкою Уляною Синецькою та закрутив роман з відомою блогеркою Дашею Кубік. Журналісти «Люкс FM» на одному із публічних заходів відверто запитали у артиста, що ж відбувається в його особистому житті.

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Але Alekseev вирішив, що не коментуватиме особисте. Разом із тим він не підтвердив, але і не спростував чутки про нове кохання.

«Це ж ви хочете про моє особисте життя запитати? Так це ж не до мене. Я ж професійний артист, досвідчений дуже, тому вміло вмію йти від тих запитань, на які мені не хочеться відповідати», — сказав співак.

Раніше повідомлялося, що Dzidzio, Alekseev, Тополя та Пономарьов випустили романтичний кліп «Миліша».

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