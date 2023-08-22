Менше розлучень, а більше весіль: DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя та Пономарьов випустили романтичний кліп «Миліша»

Популярні українські артисти DZIDZIO, ALEKSEEV, Тарас Тополя та Олександр Пономарьов, які своїми концертами підтримують військових та збирають кошти на армію, об'єдналися заради романтичної пісні «Миліша».

Ще 22 лютого вони відзняли відеороботу й випустили тизер до неї, аби привітати всіх українських жінок зі святом весни. Прем'єра пісні та відео була запланована на 1 березня 2022-го. Проте через повномасштабне вторгнення прем’єру довелося відкласти.

Півтора року по тому, напередодні Дня Незалежності, «Миліша» вийшла в реліз. Автор пісні Олександр Пономарьов ділиться, що саме зустріч з військовим дала йому поштовх випустити відео.

«Я зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром (імʼя називати не можна), показав нову пісню. Розповів йому історію про те, що планував премʼєру цієї пісні на 1 березня минулого року, але… Він дуже цікаво відповів, мовляв, терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно щоб було більше весіль! Дякую за поштовх, Святе!», — розповів Олександр Пономарьов.

У пісні кожен артист розповідає історію свого ліричного героя, який ділиться, що на світі так багато красивих дівчат, але йому миліша саме та, в яку він закоханий.

«Ми з Олександром багато разів обговорювали: чи на часі зараз ця пісня? Чи на часі зараз кохання? Але, поспілкувавшись з військовими і показавши їм цю пісню, вони відповіли, що її негайно треба випускати, бо заради кохання варто боротись, перемагати і жити!» — прокоментував Михайло Хома.

Раніше Олександр Пономарьов та Михайло Хома долучилися до проекту «Крила помсти».

В інтерв’ю «ФАКТАМ» Тарас Тополя розказав про досвід на передовій, вплив війни на творчість та дуети з музичними зірками Едом Шираном та Боно з U2.

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