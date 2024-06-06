«росія змогла втримати „коаліцію скривджених“, хорошого для нас мало»: Віктор Андрусів — про те, що не так із «самітом миру»

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів поділився думками щодо Глобального саміту миру у Швейцарії.

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«Саміт миру

Очевидно, що історія з самітом миру пішла не в такому ключі, як очікували його ідеологи. Але є одна дуже важлива ціль, яку цей саміт досягає за будь-яких умов — аудит нашої міжнародної підтримки.

Завдяки саміту ми можемо побачити реальну ситуацію по підтримці нас чи росії. І як ми бачимо хорошого для нас мало. Окупанти змогли втримати свою коаліцію «ображених». Захід же вчергове демонструє брак волі і чіткості в нашій підтримці. То ж не дивно, що багато країн починають падати в тему «все не так адназачна».

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Загалом же саміт миру доводить, що переговори для нас не на часі. Бо такі переговори нам нічого хорошого не віщують.

Однак, я думаю ситуація зміниться до кінця року, якщо нам вдасться встояти і весь російський наступ при тисячах загиблих залишиться на рівні кількох сіл і містечок. Думаю це ще раз змусить всіх подумати про смисл цієї війни. Тому я більше роблю ставку на умовно грудневий саміт миру", — написав він.

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