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Політика

Ефективність посолки Венедіктової під питанням: що сталося у Швейцарії?

14:36 5 червня 2024
Ірина Венедіктова

Після того, як Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила надання Україні допомоги на $ 5,58 млрд, виникають питання про те, чим у цій країні займається посолка України Ірина Венедіктова.

Як відомо, Ірина Венедіктова була призначена на посаду посолки України у Швейцарії ще 17 листопада 2022 року.

«Цікаво, чим займається пані посол Венедіктова в Швейцарії? Це чергова демонстрація того, що дипломатичною роботою повинні займатись професіонали. І тепер, маючи такого посла, ми маємо і такі результати», — відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко.

Пакет допомоги для України підтримали 15 швейцарських законодавців, проти — аж 28.

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Депутати пояснили, що відповідний пакет порушував так звану норму «про боргові гальма» Швейцарії і відхилили його за два тижні до проведення Глобального саміту миру.

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