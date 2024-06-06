Рецидивіст із Луцька отримав вирок за обіцянку з'їсти… суддю

Українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України), а покарання за погрози чи насильство щодо суддів визначається іншою статтею — ч.1 ст. 377 ККУ. Саме за цією статтею було винесено вирок мешканцю Волині, який погрожував судді, що… з'їсть її.

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Як пише zaxid.net, Луцький міськрайонний суд виніс вирок неодноразово засудженому Сергію Плотнікову за погрози судді — два роки позбавлення волі.

У вироку зазначається, що навесні минулого року обвинувачений, який знаходився у слідчому ізоляторі, брав участь у судовому засіданні за допомогою з відеозв'язку. Усвідомлюючи, що перед ним знаходиться суддя, він почав їй погрожувати: «Та я скоро вийду, … ти… Я про тебе знаю більше, ніж ти думаєш… Не буде в тебе дома, розумієш, вівця… Я тебе з'їм…», супроводжуючи це ненормативною лексикою

Видання зазначає, що пізніше обвинувачений передав судді «привіт і казав, що всіх спалить, коли вийде на волю». Під час судового засідання чоловік своєї вини не визнав, заявляючи, що під час відеоконференції був роздратованим через відмови судді у його заявах і клопотаннях, образив її з використанням ненормативної лексики, але ніяких погроз щодо знищення майна чи спричинення будь-якої іншої шкоди як їй, так і членам її сімʼї не висловлював.

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Видання пише, що Сергій Плотніков — уродженець села Любешів Камінь-Каширського району, одружений, має п’ятьох дітей. Він був неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини. Суддя Алла Полюшко визнала Сергія Плотнікова винним за ч.1 ст. 377 ККУ (погроза або насильство щодо судді) й призначила два роки позбавлення волі. З урахуванням попередніх вироків, чоловік проведе 15 років у тюрмі, а його майно конфіскують. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що на Київщині затримали банду, яка нападала на бізнесменів, правоохоронців та чиновників. Жертвою нападу також став суддя та його родина.

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Фото Pixabay

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