Мешканка Волині під час обшуку побила трьох офіцерів поліції: дісталося навіть підполковнику

В Україні почастішали напади на працівників правоохоронних органів. На Волині тілесні ушкодження отримали троє працівників поліції, які приїхали проводити слідчі дії у помешканні жительки Ратного. Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель media.

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Інцидент стався 27 жовтня 2023 року близько 8-ої години ранку. Під час обшуку господарка вчинила активний опір працівникам віділення поліції № 2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, завдавши тілесні ушкодження капітану, старшому лейтенанту та підполковнику поліції, серед яких була жінка.

Агресивну нападницю правоохоронцям вдалося вгамувати. Її затримали та відкрили проти неї кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

«Підозрювана виявила високий ступінь неконтрольованої агресії до потерпілих, в тому числі пов’язаної з застосуванням фізичного насильства. Серед потерпілих є жінка і ця обставина не стримала агресію підозрюваної. Існує достатньо великий ризик того, що підозрювана не втримається від спокуси продовжити неправомірні дії щодо потерпілих, зокрема, чинити на них тиск, спрямований на спотворення обставин події. Те саме стосується і свідків події. Потрібен час для того, щоб підозрювана усвідомила неправомірність своєї поведінки, шкоду, яку вона наносить своєю поведінкою, в тому числі сама собі. Підозрювана в умовах, які зараз є в країні, має змогу переховуватися від слідства і суду, в тому числі за кордоном», — зазначив на судовому засіданні слідчий поліції.

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Ковельський міськрайонний суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 26 грудня 2023 року включно. Їй заборонено залишати житло з 22:00 до 06:00, крім випадків, коли її відсутність у місці проживання пов’язана з повітряними тривогами, необхідністю звернення за медичною допомогою. Суд зобов’язав її здати закордонний паспорт.

Жінку звільнили з-під варти в залі суду. Відомо, що вона є уродженкою Ратного, не одружена, не працююча, має задовільний майновий стан та достатньо міцні соціальні зв’язки, не судима. У зв’язку з чим правоохоронці проводила у її помешканні обшук — в ухвалі суду не говориться.

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