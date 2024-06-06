40.05 / 40.66 43.61 / 44.38
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Польщі винесли вирок у гучній справі про смерть українця у витверезнику Вроцлава: як покарали винних

19:41 6 червня 2024
Суд

У Польщі суд призначив тюремне ув’язнення для сімох людей, яких визнали винними у смертельному побитті українця Дмитра Никифоренка у витверезнику, що сталося у липні 2021 року, пише PAP.

Засуджені отримали строки ув’язнення від 1,5 до 5 років за вбивство з необережності, яка спричинила смерть 25-річного українця через побиття та насильницьке притискання. Одну з підсудних — лікарку витверезника — також визнали винною у відсутності реакції на застосування до українця таких заходів примусу.

Найсуворіше покарання у вигляді 5 років позбавлення волі отримали два колишні поліцейські. Іншим двом правоохоронцям, лікарці та двом працівникам Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння призначили від 1,5 до 4 років. Лікарку було засуджено до 3 років позбавлення волі. Водночас ще двох працівників витверезника виправдали.

За даними польських ЗМІ, згідно з вироком суду засуджені також мають виплатити кожному з батьків і нареченій вбитого українця по 200 тисяч польських злотих (понад 2 мільйони гривень).

РЕКЛАМА

Встановлено, що троє правоохоронців і двоє працівників витверезнику перевищили свої повноваження, застосувавши заходи прямого примусу. На думку слідчих, вони діяли спільно і за погодженням.

Суд зазначив, що підсудні брали участь у побитті та фізичному знущанні з юридично безправної жертви.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», минулого року було опубліковано відео, що підтверджує тортури з боку польської поліції щодо затриманого українця.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полив томатів

Захищає томати та огірки від хвороб краще за «хімію»: готуємо дріжджовий спрей для овочів

Наталя Татаринцева та Євген Кот

«Пустив сльозу»: вагітна дружина популярного танцівника вразила зізнанням

Астрологічний годинник

Водоліям — несподівані джерела доходу, Левам — фінансовий успіх через творчі зусилля: фінансовий гороскоп на червень 2024 року

Мобілізація в Україні

Співробітники ТЦК не мають права затримати ухилянта, а поліцейські — вручити йому повістку: що каже новий закон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту