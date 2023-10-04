Справа щодо загибелі у Польщі українця Дмитра Никифоренка: опубліковано відео, що підтверджує тортури з боку поліції

Влітку 2021 року у витверезнику польського міста Вроцлав помер українець Дмитро Никифоренко, який, як стверджувалося спочатку, був буйним, кидався на поліцейських, після чого хлопця пристібнули ременями до ліжка. Втім, виявилося все не так, як розповідали два роки тому.

Як пише «Європейська правда», польське видання Onet опублікувало відеозапис, який доводить, що поліція застосувала до українця тортури.

Видання нагадує, що уродженець Вінничини Никифоренко працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він разом з колегами повертався з барбекю, на якому усі випивали. Згодом в його крові було виявлено 1,5 проміле алкоголю, а доказів вживання ним наркотиків та стимуляторів, як спочатку заявляли в поліції, не виявили.

Дмитро повертався додому автобусом та заснув у дорозі. Коли транспорт прибув на кінцеву, водій не зміг розбутити хлопці та викликав медиків й правоохоронців. Зазначається, що первинна інформація про його агресивне поводження не підтвердилася.

Українця близько 22:27 зафіксувала камера, встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння (головне фото). Його чомусь заводили у приміщення у наручниках. А кадри, зняті через кілька хвилин, і свідчення поліцейських доводять, що перед самим виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ.

Силу до українця почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи, які не допомогли врятувати чоловіка.

На на кадрах показано, як о 22:41 Никифоренка за руки і за ноги четверо людей занесли у кімнату та поклали на ліжко. Його утримвали, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів, а у якийсь момент один з поліцейських сів українцю на спину.

А близько 22:57 його вже не тримали, бо чловік нерухомо лежав на ліжку, а троє поліцейських, два чоловіки і три жінки стояли, спостерігали ним. Потім українця розв’язали, поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. Потім безуспішні зусилля продовжили медики.

Смерть Никифоренка намагалися замовчувати, а його рідним повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття.

В Польщі провели внутрішнє поліцейське розслідування, у березні цього року обвинувальний акт проти восьми осіб дійшов до суду. Трьох поліцейських і двох працівників витверезника звинуватили у знущаннях над українцем і побитті його до смерті. Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги українцю: за версією слідства, він спостерігав за тим, як того катують, і нічого не зробив, щоб протидіяти ситуації. А жінці-медику, яка працювала в центрі і не змогла запобігти насильству над Никифоренком, інкримінують вбивство через необережність. Ще двоє обвинувачених, які є співробітницями витверезника, звинувачують у приховуванні інциденту.

Нагадаємо, що невдовзі після смерті 25-річного хлопця польскі ЗМІ розшукали відео з камер спостережень, на якому зафіксовано, що медики виводять Никифоренка з автобуса, але він не буянить, а спокійно йде поруч з ними.

Фото — скріншот

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