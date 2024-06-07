«Українська бронетехніка» поставила для об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» бронетранспортери М113 (фото, відео)
M113 вже допомагають бійцям бригади «Лють» виконувати бойові завдання на лінії зіткнення. Про це компанія «Українська бронетехніка» повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«На озброєнні Сил оборони України гусеничні бронетранспортери М113 перебувають з 2022 року. Техніка дуже добре показала себе за час повномасштабної війни в України та бере участь в бойових діях на різних ділянках фронту», — йдеться у повідомленні.
На сьогодні, йдеться у дописі, це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі.
Варто зазначити, що на сьогодні вона стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж пів століття виготовлено 80 тисяч її одиниць у понад 40 модифікаціях.
Вага бронетранспортера — 11 440 кг, на ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів. Потужність двигуна М113 — 265 к.с., швидкість — 61 км/г. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина — 12,7.
Озброєння складається з одного 12,7-мм кулемета Browning M2 з можливістю встановлення додатково захисту стрілка у турелі. М113 також можна озброїти автоматичним гранатометом Mk 19 або протитанковими комплексами M47 Dragon чи BGM-71 TOW.
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