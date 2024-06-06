Системи ППО та артилерійські постріли в топі нагальної потреби", — гендиректор «Української бронетехніки» Бельбас на форумі у США

У Вашингтоні проходить перший американсько-український «Саміт Свободи», на якому одними з головних тем стануть пошук можливостей для розв'язання проблем фінансування українського військово-промислового комплексу (ВПК), складності із системою імпорту із США високотехнологічної продукції, компонентів та високих технологій, а також питання обслуговування техніки, що передається партнерами для України, повідомляє «Українська бронетехніка».

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«Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє — все решта», — підкреслив гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, відповідаючи на запитання про топ-3 найнагальнішого озброєння в кулуарах «Саміту Свободи США — Україна», співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

Обговорюючи питання співпраці та взаємодії у виробництві оборонної продукції між українськими та американськими компаніями, він зазначив, що нагальне питання — це виробництво артилерійських пострілів.

«В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів».

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За його словами, розв'язання цього питання може бути таке.

«У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського», — прокоментував він.

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Коментуючи перші результати «Саміту Свободи США — Україна» він зазначив, що вражений кількістю зустрічей про можливу співпрацю та зацікавленістю американської сторони.

«Рівень представленості — топові посади у великих корпораціях, і націленість на співпрацю інша, навіть ніж було пів року тому», — сказав Бельбас.

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Раніше повідомлялося. що NAUDI став співорганізатором Першого американсько-українського «Саміту Свободи» у Вашингтоні.

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