Новий режим відключень: що чекає на українців на вихідних

Енергетики запровадять новий новий порядок відключень електроенергії, щоб у громадян було більше «світлих» годин.

Про це сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

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«Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу», — повідомив він.

Тобто вже сам оператор повинен буде забезпечити введення черг відключення, щоб забезпечити цей ліміт.

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А тим часом в Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла, відбуваються проблеми й зі зв'язком. За словами директора департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрія Мацика в ефірі телемарафону, під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів. Останні не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету, що й призводить до проблем зі зв'язком.

Нагадаємо, що атаки ворога на об'єкти української цивільної інфраструктури України тривають, а отже енергетикам доводиться знижувати навантаження на мережу, що своєю чергою призводить до тотального знеструмлення побутових абонентів.



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