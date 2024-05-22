Без світла будуть майже всі: в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії

В середу, 22 травня, по всій Україні діятимуть графіки відключення світла, як для промисловості, так і для населення з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

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Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується», — йдеться у заяві.

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За даними компанії, з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується. Разом з тим, відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання.

Згодом енергетики уточнили інформацію та продовжили період без відключень до 22:00.

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В Укренерго нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів росії по українських електростанціях.

Так, з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити проєкт постанови щодо «справедливих графіків» відключень споживачів від електроенергії.

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Фото dtek-kem.com.ua/

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