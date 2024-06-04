Завтра не краще: в «Укренерго» розповіли, як відключатимуть світло 5 червня

У середу, 5 червня, в Україні триватимуть відключення електроенергії. До речі, у вівторок, 4 червня, аварійті відключення діяли у семи областях та Києві.

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В «Укренерго» повідомляють, що 5 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Отже, ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

«Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, що днями російські загарбники знов завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, були атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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Фото Pixabay

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