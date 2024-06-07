Побачив світ і не прибирав у туалеті: пенсіонер придумав, як отримати «життя своєї мрії»

В той час як українські пенсіонери радіють сотні-другій гривень доплати до пенсії, їхні «колеги» з-за кордону можуть дозволити собі набагато більше — приміром, навколосвітню подорож.

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Але задля цього теж треба добре помізкувати, як це зробив 48-річний військовий у відставці Кевін Мартін зі штату Міссурі (США), пише «Фокус».

Для того, щоб здійснити свою мрію, Кевін Мартін був змушений жити протягом року у дешевих каютах на круїзних лайнерах, які належать компаніям NCL, Princess та Royal Caribbean. Щомісяця чоловік витрачав близько 2000 доларів на квитки, поповнення мобільного телефону, страховку та медичне обслуговування.

Про свій досвід він розповів на YouTube-каналі.

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В одному з останніх відео Кевін ділиться реаліями життя у відкритому морі й зізнається, що не повторив би цей експеримент знову, адже «золотою серединою» є період від 45 днів до 6 тижнів.

На його думку, одна з найбільших переваг такого життя — необмежена кількість їжі.

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«Їсте стільки, скільки захочете. Це вигідно. Ви можете пообідати у головній їдальні або піти до буфету й просто вибрати те, що вам потрібно», — розповідає він, але попереджає, що за таких умов важко тримати себе у формі.

Окрім великої кількості їжі, Кевіну також подобається, що на кораблі не потрібно займатися домашніми справами.

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«Не треба готувати та прибирати — застеляти ліжко, мити в душі чи туалеті. Все це роблять інші люди, а я просто розслабляюся та насолоджуюся круїзом», — додає мандрівник.

Під час круїзу, за словами Мартіна, у нього не було жодних проблем, окрім інфікування коронавірусом на борту лайнера Caribbean Princess — тоді він важко хворів більш як чотири дні.

Шанувальники мандрівника у коментарях поцікавились, чи було шумно в каютах на круїзних лайнерах. Він заперечив: мовляв, єдине, що дійсно заважало, — це шум п’яних людей на палубі.

Відповідаючи на питання про улюблений круїзний лайнер, Кевін сказав, що йому сподобалися всі, але у розпорядженні MSC є найкращий приватний острів, а у Princess — дуже зручні «пухнасті матраци».

Нагадаємо, до середини червня чотири знаки зодіаку зіткнуться з позитивним збігом обставин. Можливо, серед них теж будуть подібні «щасливчики».

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