Сьогодні, в першу п'ятницю червня, зорі радять не вдаватися до лінощів та порожніх мрій, а підходити до справ з відповідальністю та зосередженістю.

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А про те, яким буде наступний тиждень, розповів київський мольфар Макс Гордєєв.

Овен (21 березня — 19 квітня). Карта Таро: Король Жезлів

Овни, спрямуйте свої лідерські якості та візіонерські здібності на наступному тижні. Король Жезлів уособлює владу, харизму і динамічну енергію. Повірте у свою здатність надихати й впевнено вести за собою інших. Проявіть свій підприємницький дух і робіть сміливі кроки до своїх цілей з пристрастю і рішучістю.

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Телець (20 квітня — 20 травня). Карта Таро: Сторінка Пентаклів

Тельці, наступного тижня зосередьтеся на навчанні та практичному плануванні. Сторінка Пентаклів означає нові починання в матеріальній сфері, включаючи кар'єру і фінанси. Повірте у свою здатність закласти міцний фундамент для майбутнього успіху. Скористайтеся можливостями для розвитку та освіти, які покращать ваші навички та знання.

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Близнюки (21 травня — 20 червня). Карта Таро: Закохані

Близнюки, цього тижня робіть осмислений вибір і поглиблюйте свої зв'язки. Карта Закохані уособлює партнерство, гармонію та узгодженість. Повірте у свою здатність приймати рішення, які резонують з вашими справжніми бажаннями. Прийміть важливість стосунків і знайдіть баланс між розумом і серцем.

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Рак (21 червня — 22 липня). Карта Таро: Вісімка Кубків

Раки, на наступному тижні прагніть до особистої самореалізації й відпускайте те, що більше не служить вам. Вісімка Кубків означає емоційний перехід, відхід і пошук глибшого сенсу. Довіртеся своїй інтуїції, яка поведе вас до нових горизонтів. Вирушайте на шлях самопізнання та особистісного зростання.

Лев (23 липня — 22 серпня). Карта Таро: Відлюдник

Леви, знайдіть час для самоаналізу і усамітнення на наступному тижні. Карта Відлюдника символізує внутрішнє керівництво, споглядання і духовне просвітлення. Довіртеся мудрості, яку ви знаходите всередині себе, і дозвольте собі хвилини спокійних роздумів. Скористайтеся можливістю підзарядитися і отримати ясність щодо вашого шляху вперед.

Діва (23 серпня — 22 вересня). Карта Таро: Колесо Фортуни

Діви, цього тижня готуйтеся до змін і прийміть життєві цикли. Колесо Фортуни уособлює долю, карму і поворотні моменти. Довіртеся природному плину життя і будьте відкриті до нових можливостей. Використовуйте потенціал для позитивних змін і зростання, поки колесо обертається на вашу користь.

Терези (23 вересня — 22 жовтня). Карта Таро: П'ятірка Пентаклів

Терези, на наступному тижні зверніть увагу на почуття нестачі й шукайте підтримки. П'ятірка Пентаклів означає труднощі, невпевненість і пошук допомоги. Повірте у свою здатність долати труднощі і знаходити необхідну допомогу. Прийміть важливість спільноти і покладайтеся на тих, хто може запропонувати підтримку у важкі часи.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада). Карта Таро: Туз Мечів

Скорпіон, на наступному тижні прийміть ясність і правду. Туз Мечів уособлює ясність розуму, прориви і нові ідеї. Довіртеся своїй здатності долати плутанину і бачити речі ясно. Використовуйте силу свого інтелекту і спілкування для вирішення проблем і досягнення поставлених цілей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня). Карта Таро: Маг

Стрільці, цього тижня використовуйте свій потенціал і творчу силу. Карта Маг означає маніфестацію, майстерність і винахідливість. Повірте у свою здатність перетворити бачення на реальність за допомогою цілеспрямованих намірів і дій. Прийміть свої унікальні таланти і використовуйте їх для створення життя, якого ви бажаєте.

Козоріг (22 грудня — 19 січня). Карта Таро: Повішений

Козороги, прийміть нову перспективу і практикуйте терпіння на наступному тижні. Повішений символізує відсторонення, капітуляцію і прозріння. Довіртеся процесу відпускання і дозвольте подіям розгортатися природним чином. Скористайтеся можливістю поглянути на ситуацію під іншим кутом і отримати нові знання.

Водолій (20 січня — 18 лютого). Карта Таро: Десятка Кубків

Водолії, цього тижня знайдіть радість і задоволення у своїх стосунках. Десятка Кубків означає емоційне задоволення, гармонію і щасливе сімейне життя. Довіртеся любові і підтримці тих, хто вас оточує. Насолоджуйтесь красою спільного щастя і почуттям спільності, яке приносить глибоке задоволення.

Риби (19 лютого — 20 березня). Карта Таро: Лицар Мечів

Риби, на наступному тижні робіть рішучі кроки і рішуче йдіть до своєї мети. Лицар Мечів уособлює амбіції, драйв і швидкі дії. Довіряйте своїй здатності швидко мислити і діяти з точністю. Використовуйте імпульс і сміливість, щоб вирішувати проблеми і досягати значного прогресу.

Також мольфар Гордєєв розповів, що категорично не можна робити для того, щоб не накликати біду у свій дім.

А провидиця Рубіна Цибульска зробила розклад на те, що чекає Україну до кінця 2024 року.

Водночас нагадаємо, що до середини червня представники чотирьох сузір'їв отримають приємний «бонус» від Всесвіту у вигляді позитивного збігу обставин у всіх важливих для них справах, і це гарна новина для того, щоб порадіти за наших земляків.

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