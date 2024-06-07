На вихідних світло будуть відключати по-новому: на що розраховувати

В суботу, 8 червня, відключення світла буде відбуватись лише у певні години зранку та ввечері. Такі графіки будуть діяти по всіх областях, повідомили в «Укренерго».

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За даними «Укренерго», вдень суботи відключення з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Якщо ситуація в мережі зміниться, про це буде повідомлено окремо.

«Енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежиться», — йдеться у повідомленні.

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Інформацію про новий підхід до відключення світла підтвердив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко під час Години запитань до уряду у Верховній раді.

За його словами, з суботи почнуть вводити новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу.

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При цьому Власенко пояснив, що від завтра оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт.

Також Власенко відзначив, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин «зі світлом».

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Крім того, в ніч з пʼятниці на суботу в Україні запрацює додатковий блок на АЕС. Це дозволить покращити роботу енергосистеми.

Як повідомлялось, протягом останніх місяців російська федерація неодноразово завдавала масованих ударів по території України. Зокрема під удар потрапляла енергетична інфраструктура. Це, своєю чергою, призвело до повернення графіків відключення світла. Спочатку обмеження діяли для бізнесу, пізніше графіки ввели й для побутових споживачів.

Також з 1 червня в Україні почав діяти новий тариф на електроенергію, який підвищено на 60%. Підвищення ціни дозволить профінансувати ремонти електростанцій.

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