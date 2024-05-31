Один для всіх: Кабмін затвердив новий тариф на електроенергію

В Україні з 1 червня запроваджуються нові тарифи на електроенергію. Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде — усі українці мають платити по 4,32 грн за кВт*год. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня, повідомив журналіст Микола Топалов. Офіційно Кабмін наразі не заявляв про встановлення нового тарифу.

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Постанову затвердили в останній день дії ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії. Якби уряд не ухвалив жодного рішення, тарифи з 1 червня підвищились до ринкового рівня, який становить близько 8 грн за кВт*год.

Крім того, повідомляється, що відбулися зміни для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками. Для них встановлюються такі тарифи:

• до 2000 спожитих кВт*год на місяць — 2,64 грн/кВт*год;

• понад 2000 кВт*год на місяць — 4,32 грн/кВт*год.

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Субсидіанти, які споживають до 100 кВт*год на місяць (або забезпечує себе електроенергією за допомогою власної СЕС), — єдині категорії, які практично не відчують у собі подорожчання струму. При цьому після подорожчання електроенергії перерахунок субсидії має відбутися автоматично.

Справа в тому, що субсидію українцям виділяють на певний обсяг комунальних послуг. Наприклад, 1,6 кубометра гарячої води одного члена сім'ї. Як тільки кубометр води дорожчає, зростає розмір субсидії.

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І хоча витрати держбюджету на субсидії справді мають зрости, за рахунок зростання тарифів державі потрібно менше виділяти на покриття тарифу на електроенергію. Зараз компанії отримують компенсацію з бюджету за те, що на потреби населення продають електроенергію за ціною, значно нижчою від ринкової.

Пізніше в Міненерго повідомили, що підвищення тарифу на електроенергію — складний, але необхідний крок.

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Там зазначили, що протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Кабміні розглядали варіант запровадження диференційованого тарифу на електроенергію.

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